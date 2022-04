C’est ce qu’on appelle une pause instructive ! En vous arrêtant sur l’aire de Suvé du vent sur l’autoroute A57, vous aurez la surprise de découvrir plusieurs véhicules de pompiers exposés ainsi qu’un modèle réduit de Canadair. Sur cette aire de repos située entre Toulon et le Cannet-des-Maures, un petit parcours vous attend pour vous rappeler que face au risque d’incendie, surtout en période estivale, le comportement de chacun est primordial. Vous y découvrirez un cortège de vieux véhicules de pompiers, un Canadair et quelques plaques pédagogiques vous expliquant cette démarche. L’aire de Suvé du Vent n’a pas été choisie au hasard ! L’autoroute A57 longe le Massif des Maures. Entre Hyères et Fréjus, cette forêt admirable regorge d’une multitude de pins, chênes et autres châtaigniers. Le site était donc l’endroit idéal pour sensibiliser le grand public à la problématique des feux de forêts et rendre hommage au travail et au dévouement des pompiers.