Il semble loin le temps où les automobilistes, coincés dans les bouchons à Montélimar, en profitaient pour acheter du nougat ! Et pourtant, c’est à une expérience similaire que l’on vous invite lors de votre pause sur l’autoroute A7. De passage dans la Drôme, sur cet axe mythique entre Lyon et Marseille, ne manquez pas de faire une pause sur l’aire de Montélimar. Que vous rouliez en direction du nord comme du sud, vivez une aventure unique à la découverte de cette petite douceur qui a fait la renommée de la cité drômoise. Vous y découvrirez l’histoire du nougat à travers une scénographie qui vous plongera dans ses secrets de fabrication. De chaque côté de l’A7, deux boutiques « L’Aventure du Nougat de Montélimar » vous permettront de faire le plein de gourmandises. Ici, on mise sur la qualité ! Arnaud-Soubeyran, La Compagnie d’Ancône, La Ruche d’Or… 12 nougatiers sont implantés sur l’aire, parmi les plus anciens et les plus prestigieux de Montélimar.