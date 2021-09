Vacances avec votre animal : bien préparer votre voyage

Avant de partir, je pense à emmener :



✔ Un ou deux jouets familiers

N’oubliez pas qu’il arrive, comme vous, dans un endroit qu’il ne connait pas ! La présence de ses objets fétiches le rassurera



✔ Une trousse à pharmacie

Elle doit contenir le nécessaire d’urgence : un désinfectant, de la gaze et du sparadrap. Pensez au crochet à tiques et à la pompe à venin en cas de morsure de serpent. Il s’agit bien d’une trousse de premier secours. En cas de blessure plus sérieuse, vous devrez vous rendre chez le vétérinaire le plus proche.



✔ La nourriture

Si vous n’êtes pas sûrs de trouver sur place ses croquettes ou sa pâtée préférée, prévoyez 2 à 3 jours de nourriture, le temps de vous organiser. Vous prévoyez de changer son alimentation pendant les vacances ? Parlez-en à votre vétérinaire.



✔ Son nécessaire propreté

En vacances, ne changez pas ses bonnes habitudes ! Pensez à prendre son nécessaire de toilettage. N’oubliez pas les sacs pour ramasser les déjections et des réserves de litière pour votre chat.