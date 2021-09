Vacances avec votre animal : des conseils pour réussir votre séjour

Une fois arrivés sur votre lieu de vacances, pensez à noter et à afficher en évidence l’adresse du vétérinaire le plus proche. Vous pourrez ainsi le contacter rapidement en cas de besoin.



A la plage :

Pensez à vérifier que les animaux sont bien autorisés. La Fondation 30 millions d’amis recense par exemple sur son site internet la liste des plages où votre chien sera le bienvenu (www.30millionsdamis.fr, rubrique conseils en vacances)

Rincez votre animal à l’eau claire après le bain pour éviter les irritations liées au sel laissé sur la peau

Une fois à la maison, vérifiez qu’il ne reste pas des grains de sable logés entre ses pattes



En promenade :

Votre chat ou votre chien est, comme vous, sujet aux insolations. Evitez de le promener aux heures les plus chaudes de la journée. En ville, gare au bitume brûlant qui pourrait lui abîmer les coussinets !

Surveillez également les épillets. L’été, ces petites herbes sèches ont tendance à se loger entre les pattes, dans les oreilles et même dans le nez.



Gare au coup de chaleur !

Ne laissez jamais votre chien ou votre chat à l’intérieur de votre voiture, même un court instant, même la fenêtre entrouverte… En plein soleil, la température de votre habitacle augmente d’un degré environ par minute. L’intérieur de votre véhicule peut rapidement atteindre les 45 degrés et se transformer en un véritable four. Sachez aussi que votre voiture peut passer en quelques heures de l’ombre au plein soleil.

Vous observez les premiers signes d’un coup de chaud chez votre animal ? Votre chien halète beaucoup et sa langue devient bleue ? Refroidissez-le immédiatement à l’aide d'un tuyau d’arrosage et consultez un vétérinaire au plus vite.