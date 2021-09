La règle du corridor de sécurité a été intégrée au code de la route en septembre 2018. Elle vise à mieux protéger le personnel lorsqu’il intervient sur une route, une voie rapide ou une autoroute. C’est une barrière virtuelle que les conducteurs doivent respecter pour s’éloigner au maximum des intervenants et leur assurer un périmètre de protection. Or près de deux ans après son entrée en vigueur, plus de 7 conducteurs français sur 10 admettent ne pas respecter systématiquement cette règle et plus de 1 sur 4 ne la connaît toujours pas.