Sécurité
Conduire en toute sécurité sur autoroute par grand vent : nos conseils
Les épisodes de vent fort peuvent surprendre et rendre la conduite plus délicate, surtout sur autoroute où la vitesse amplifie les effets des rafales. Suivez nos conseils et adoptez les bons réflexes pour rouler en toute sécurité.
Avant de prendre la route : anticipez
En cas d’intempéries, il est indispensable de vous renseigner sur la météo ainsi que sur vos conditions de circulation avant d’envisager un trajet sur l’autoroute. Rendez-vous sur le site de Météo France pour être informé d’éventuelles alertes (vigilance jaune, orange voire rouge) et reportez votre trajet si nécessaire. Pensez aussi à vérifier l’état de votre véhicule. Vos pneus doivent être bien gonflés et en bon état. Si vous voyagez avec un coffre de toit, il est préférable de le retirer ou alors de le fixer solidement afin de limiter la prise au vent.
Sur l’autoroute : adaptez votre conduite
Si vous ne pouvez pas reporter votre trajet, pensez à adopter les bons gestes :
- Réduisez votre vitesse : plus vous roulez vite, plus le vent vous déstabilise.
- Gardez les deux mains sur le volant : position ferme pour contrer les rafales.
- Augmentez les distances de sécurité : laissez plus d’espace pour anticiper les réactions des autres véhicules.
- Privilégiez la voie de droite : elle offre une marge en cas de déport latéral.
- Limitez les dépassements : surtout près des poids lourds, très sensibles au vent.
Redoublez de vigilance lorsque vous traversez des zones à risque : les ponts, les viaducs et les zones dégagées peuvent donner lieu à des rafales plus fortes. Restez attentifs à d’éventuels objets ou débris volants et si le vent devient trop violent, arrêtez-vous sur la prochaine aire.