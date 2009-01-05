Si vous ne pouvez pas reporter votre trajet, pensez à adopter les bons gestes :

Réduisez votre vitesse : plus vous roulez vite, plus le vent vous déstabilise.

: plus vous roulez vite, plus le vent vous déstabilise. Gardez les deux mains sur le volant : position ferme pour contrer les rafales.

: position ferme pour contrer les rafales. Augmentez les distances de sécurité : laissez plus d’espace pour anticiper les réactions des autres véhicules.

: laissez plus d’espace pour anticiper les réactions des autres véhicules. Privilégiez la voie de droite : elle offre une marge en cas de déport latéral.

: elle offre une marge en cas de déport latéral. Limitez les dépassements : surtout près des poids lourds, très sensibles au vent.



Redoublez de vigilance lorsque vous traversez des zones à risque : les ponts, les viaducs et les zones dégagées peuvent donner lieu à des rafales plus fortes. Restez attentifs à d’éventuels objets ou débris volants et si le vent devient trop violent, arrêtez-vous sur la prochaine aire.