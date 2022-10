Les CIT (Centres d’Information Trafic) sont les centres névralgiques de l’information trafic chez VINCI Autoroutes . C’est là que transitent l’ensemble des informations remontant du terrain concernant tout type d’événement susceptible de vous impacter sur votre trajet. Vous délivrer une information trafic de qualité est notre priorité. Véritables « tours de contrôle » de l’information sur l’autoroute, les CIT ont pour mission de vous délivrer l’info trafic en temps réel, précise et juste, et ce afin de vous garantir un niveau de sécurité et de service maximum. Le réseau VINCI Autoroutes compte 3 Centres d’information trafic : Le CIT de Saint-Arnoult (Yvelines) couvrant l’Ouest, le Grand-Ouest ainsi que l’A355 à Strasbourg ; le CIT de Vedène (Vaucluse) couvrant le Sud-Ouest, la vallée du Rhône et le Languedoc-Roussillon ; et enfin le CIT basé à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) pour l’Esterel, la Côte d’Azur et le sud des Alpes. Jour et nuit, 365 jours par an et 24h sur 24, des dizaines de superviseurs s’y relaient pour assurer une surveillance en continu du trafic sur les 4443 km du réseau VINCI Autoroutes.