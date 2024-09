Comment conduire en cas d’orage sur autoroute ?

Avant toute chose, pensez à vérifier l’état de vos pneumatiques. Rouler avec des pneus trop lisses en cas de fortes pluies réduit l’adhérence sur la chaussée et accentue les risques d’aquaplaning et de sortie de route. Réduisez votre vitesse et augmentez un peu plus la distance avec le véhicule qui vous précède : si vous êtes amené à freiner brusquement, la distance pour vous arrêter augmente sur une chaussée détrempée. Dans certains cas, et si la visibilité est mauvaise, vous pouvez actionner vos feux antibrouillard avant (n’oubliez pas de les éteindre lorsque la visibilité redevient normale, afin de ne pas éblouir les autres conducteurs). En cas d’orage très violent (fortes pluies, visibilité très réduite…), ne vous immobilisez pas sur la bande d’arrêt d’urgence mais arrêtez-vous sur la première aire pour attendre la fin du phénomène.