Dans le cadre de son Ambition Environnement 2030, VINCI Autoroutes entend contribuer au développement des mobilités décarbonées. C’est pour cette raison que nous poursuivons activement le déploiement des points de recharge électrique sur les autoroutes que vous empruntez régulièrement, dans le cadre de vos déplacements du quotidien ou de loisirs. Notre objectif ? Avoir équipé 100% des aires de services d’ici 2023. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces installations prennent du temps ! Comme le rappelle Louis Du Pasquier, Responsable des sujets de décarbonation des véhicules chez VINCI Autoroutes, « il faut en général un an et demi pour mettre en service des bornes, à partir du moment où on a décidé de les installer ». La première raison ? La réglementation qui prévoit une procédure de mise en concurrence pour sélectionner l’opérateur en charge d’installer et exploiter ces bornes. Une procédure qui peut prendre environ un an.