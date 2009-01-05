Conducteur de poids-lourd
Conducteurs de poids lourds : découvrez nos engagements pour #BienVoyager
VINCI Autoroutes s’engage auprès des professionnels du transport et de la logistique à travers une charte dédiée. Vous êtes conducteur de poids lourds ? Découvrez nos engagements de services pour vous aider à #BienVoyager sur l’autoroute, à toute heure et par tous les temps.
Cinq engagements forts pour accompagner les conducteurs de poids lourds lors de leurs trajets sur l’autoroute
Vous êtes routier et vous empruntez régulièrement l’autoroute ? Découvrez notre charte de services dédiée aux professionnels du transport et de la logistique. Sous le mot d’ordre « bien voyager », nous nous engageons auprès de vous à travers plusieurs thèmes.
Dans la continuité de notre mobilisation durant la crise sanitaire de 2020, nous avons souhaité approfondir la relation de confiance nouée avec les transporteurs. Rappelez-vous, alors que le pays était à l’arrêt et que les conducteurs de poids lourds assuraient l’approvisionnement du pays, nous étions présents à leur côté pour assurer la continuité de services : propreté des aires et des sanitaires, plats chauds et cafés distribués gratuitement via des food-trucks, information trafic en temps réel, maintien de la disponibilité des services sur les aires, assistance en cas de panne ou d’accident… C’est également durant cette période qu’est née l’émission Les Routiers Sont Toujours Aussi Sympa, alors diffusée chaque soir du lundi au jeudi, sur Radio VINCI Autoroutes.
Sécurité, information, accueil… Découvrez nos engagements à destination des conducteurs de poids lourds
Pour continuer à consolider et approfondir cette relation de confiance, nous avons souhaité formaliser cinq engagements dans la continuité de la promesse « bien voyager » :
- Un voyage en toute sécurité
Si l’autoroute est 5 fois plus sûre que n’importe quelle autre infrastructure routière (source ASFA), ce n’est pas par hasard. Plus de 2 000 professionnels veillent en permanence sur votre trajet. Nos équipes assurent également l’entretien continu du réseau et sa constante modernisation.
- Une information fiable et personnalisée
A toute heure du jour, de la nuit et de l’année, vous bénéficiez d’une info trafic spécialement pensée pour vous. Vous êtes informés en temps réel sur les conditions de circulation et sur tous événements ou travaux sur le réseau, avec leur impact sur votre temps de parcours.
- Des aires propres et accueillantes
Nos aires sont des lieux de vie spécialement pensés pour vos besoins, avec des services adaptés.
- Des prix maîtrisés et transparents
Vous bénéficiez de tarifs préférentiels au péage, d’offres à prix doux sur les aires et bien d’autres avantages, pour rouler malin.
- Vers l’autoroute bas carbone
Nous vous accompagnons dans vos efforts pour rouler « décarboné » et pour préserver les milieux naturels et leur biodiversité.