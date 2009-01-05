Vous êtes routier et vous empruntez régulièrement l’autoroute ? Découvrez notre charte de services dédiée aux professionnels du transport et de la logistique. Sous le mot d’ordre « bien voyager », nous nous engageons auprès de vous à travers plusieurs thèmes.

Dans la continuité de notre mobilisation durant la crise sanitaire de 2020, nous avons souhaité approfondir la relation de confiance nouée avec les transporteurs. Rappelez-vous, alors que le pays était à l’arrêt et que les conducteurs de poids lourds assuraient l’approvisionnement du pays, nous étions présents à leur côté pour assurer la continuité de services : propreté des aires et des sanitaires, plats chauds et cafés distribués gratuitement via des food-trucks, information trafic en temps réel, maintien de la disponibilité des services sur les aires, assistance en cas de panne ou d’accident… C’est également durant cette période qu’est née l’émission Les Routiers Sont Toujours Aussi Sympa, alors diffusée chaque soir du lundi au jeudi, sur Radio VINCI Autoroutes.