Vacances avec votre ado : Faites de la route un moment agréable

L’habitacle d’une voiture peut facilement se prêter aux échanges entre les parents et les enfants. N’oubliez pas cependant que c’est un univers clos duquel on ne peut pas s’échapper ! A l’adolescence, la promiscuité durant un long voyage peut mettre votre adolescent mal à l’aise. Vous pouvez engager la conversation avec lui, mais évitez les sujets qui pourraient le stresser.



Un seul conseil : laissez-le venir !

Vous n’êtes pas sûr(e) du sujet que vous souhaitez aborder avec votre adolescent en voiture ? N’imposez jamais à votre enfant une conversation dont vous savez par avance qu’elle pourrait tourner à l’orage. Laissez-lui la possibilité d’aborder lui-même un sujet. Dans l’univers confiné de l’habitacle, il peut finir par se détendre et se livrer à quelques confidences.



Plutôt tablette ou pipelette ?

Votre ado passe beaucoup de temps sur son téléphone ou sa tablette ? N’espérez pas que cela change en voiture ! Durant le voyage, il reproduira les règles auxquelles il doit se soumettre à la maison. Si au contraire l’usage du portable est bien régulé le reste de l’année, vous pourrez, lors du trajet, réussir à capter son attention pour entretenir un échange constructif et agréable. D’autres conseils avec le psychiatre et psychanalyste Serge Hefez : lien vidéo



Vos comportements scrutés de près

En voiture, les comportements des parents sont observés attentivement par les enfants assis à l’arrière. Retrouvez deux études publiées par la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable sur la parentalité au volant : https://fondation.vinci-autoroutes.com/fr/page/enquetes





Retrouvez d'autres conseils pour vos voyages en voiture avec vos ados en regardant la vidéo de Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste :