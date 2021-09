5 jeux pour occuper vos enfants en voiture

Le premier qui voit

C’est le jeu le plus basique à faire avec votre enfant en voiture. Le premier qui voit une voiture rouge, un camion, une caravane ou une plaque d’immatriculation avec la lettre A a gagné ! L’avantage avec ce jeu ? Les thèmes sont inépuisables. En incitant votre enfant à regarder ce qui se passe à l’extérieur de l’habitacle, il oublie qu’il s’ennuie et le trajet lui paraît beaucoup plus rapide.



L’éternel quizz

Jouer à « vrai ou faux ? » : un grand classique en voiture ! A partir de 7 ou 8 ans, ce jeu peut être le prétexte pour aborder l’histoire de France et le patrimoine. De passage dans le Loir-et-Cher ? Demandez-lui : « Vrai ou faux, le château de Chambord fait partie des châteaux de la Loire ». N’oubliez pas de miser sur la récompense ! Au bout de 3 réponses correctes, votre enfant aura le droit de choisir sa musique préférée pendant le trajet.



Le portrait chinois

Comme le jeu du « vrai ou faux », le portrait chinois est idéal pour capter l’attention de vos enfants (plutôt vers 8-9 ans) s’ils ont tendance à s’ennuyer en voiture. Vous connaissez le principe ? Le jeu du portrait chinois consiste à se dévoiler à travers des thèmes. Demandez-leur par exemple : « Si tu étais un animal, un héros de BD ou de dessin animé, un jouet… tu serais quoi ? ». Les enfants sont toujours ravis que l’on s’intéresse à eux. Et vous en apprendrez plus sur leur personnalité



Oh le beau nuage !

Pour les plus petits, évitez les jeux trop compliqués à base de mots et de devinettes. En revanche, aidez-les à développer leur imagination ! Le jeu du nuage est très amusant à faire en voiture. S’il trouve le temps long, demandez à votre enfant de regarder par la fenêtre et de donner forme aux nuages. En se concentrant et en observant bien, il n’aura pas de mal à trouver un poisson, un gros gâteau ou un joli chat !



Inventez des activités

Ils sont turbulents et ne tiennent plus en place à l’arrière de la voiture ? N’hésitez pas à inventer de nouvelles activités. Manger un bonbon le plus lentement possible, garder le silence jusqu’à la prochaine voiture bleue, créer une chanson dans sa tête… Les idées ne manquent pas ! Vous verrez, cette technique a l’avantage de ramener un peu de calme dans l’habitacle.