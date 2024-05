Sur l’autoroute, le tarif appliqué au péage dépend de la classe du véhicule : un véhicule « imposant » paiera plus cher qu’un véhicule plus petit. Or, les véhicules pour personnes en situation de handicap nécessitent souvent des aménagements spéciaux et sont donc plus grands. Si vous circulez à bord d’un véhicule aménagé pour les personnes à mobilité réduite et que vous empruntez l’autoroute, vous pouvez bénéficier d’un « déclassement » c’est-à-dire d’un allègement de prix. Concrètement, un véhicule de classe 2 aménagé peut être enregistré en véhicule de la classe 1.