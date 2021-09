Paiement sans contact au péage : gagnez du temps lors de vos trajets sur autoroute !

Lorsque vous arrivez à un péage du réseau VINCI Autoroutes, dirigez-vous vers une voie dédiée au paiement par carte bancaire. Comme cela vous est indiqué sur des panneaux d’information en amont des gares de péage, l’ensemble de ces voies acceptent désormais le paiement sans contact. A l’aide de votre carte bancaire, mais aussi de votre téléphone, de votre montre ou de tout autre objet connecté, payez votre péage de façon simple et sécurisé. Finies les cartes bancaires qui restent bloquées dans le lecteur ! Le paiement sans contact vous offre la possibilité de régler sereinement votre passage au péage. Si vous rencontrez un problème lors de votre paiement, notre téléassistance reste accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton d’appel présent sur les bornes. Nos téléopérateurs et téléopératrices vous répondent dans un délai de 8 secondes en moyenne ! Simple, rapide et sécurisé, le paiement sans contact sur l’autoroute permet en parallèle de réduire globalement le temps de passage aux barrières et, par conséquent, de fluidifier la circulation, notamment en période de forts trafics. Pensez aussi au badge télépéage pour encore plus de fluidité et de rapidité lors de votre passage au péage !