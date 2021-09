Étapes #BienArriver 2021 : cet été, profitez d’une pause nature

Cette année encore, votre sécurité est notre priorité . Tous les équipiers VINCI Autoroutes sont mobilisés pour vous offrir une pause sur vos Étapes #BienArriver dans le plus strict respect des mesures barrière. En vous arrêtant sur l’une des 26 aires accueillant des animations, vous trouverez des Espaces pique-nique ombragés, dont les tables sont espacées et nettoyées entre chaque repas, des Espaces bébé dont les cabines de change sont désinfectées après chaque passage, des Espaces circuit enfant pour apprendre les bons gestes de la route tout en s’amusant, et des points de vente éphémères ULYS pour vous abonner au télépéage en toute simplicité. Onze aires du réseau VINCI Autoroutes accueilleront l’opération "Lire, c’est voyager ; voyager c’est Lire" organisée par la Fondation VINCI Autoroutes et 23 aires accueilleront des Espaces environnement.

Préserver la nature en s’amusant

Cette année, au cœur du dispositif de vos Étapes #BienArriver, découvrez les Espaces environnement : profitez d’une pause ludique et pédagogique pour tester vos connaissances et échanger avec des associations locales et les équipiers VINCI Autoroutes autour de la lutte contre le changement climatique, du tri et du recyclage des déchets, ou encore de la biodiversité et de la protection de la faune et de la flore. Des expositions photos, visibles sur les Espaces environnement de 15 aires du réseau VINCI Autoroutes, mettent également en lumière les actions concrètes de VINCI Autoroutes, sur le terrain, pour faire évoluer nos mobilités en les rendant plus propres, plus collectives et plus douces, pour développer de nouvelles habitudes pour diminuer nos déchets et mieux les trier, et pour mieux protéger les milieux naturels auxquels nous sommes attachés.

Vous aimez les cadeaux ? Nous aimons vous en offrir !

Nous sommes ravis de vous accueillir sur vos Étapes #BienArriver avec de jolis cadeaux. Nous avons porté une attention toute particulière à leur conception de façon à réduire leur empreinte environnementale.

Ainsi, nous avons choisi des goodies qui vous seront utiles, fabriqués à partir de matières renouvelables, issues de forêts ou de cultures gérées durablement :