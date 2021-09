Étapes #BienArriver 2021 : une grande pause pour les tout-petits avec les Espaces bébé !

Sur 24 aires partenaires des Étapes #BienArriver, des espaces spécialement pensés pour les bébés sont à votre disposition tous les vendredis et samedis de l’été. Ces espaces sont nettoyés entre chaque passage pour vous assurer confort et sérénité. Vous y trouverez tout le nécessaire pour le bien-être de vos enfants : une cabine de change équipée d’un matelas à langer et de produits d’hygiène ainsi qu'un espace ombragé disposant de rocking chairs.