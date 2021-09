Étapes #BienArriver 2021 : et si vous passiez 10 fois plus vite au péage ?

Saviez-vous qu’avoir un badge télépéage Ulys permet de passer 10 fois plus vite au péage ? Mais être abonné Ulys c’est bien plus qu’un passage accéléré au péage. Être abonné Ulys, c’est avoir accès à tout un univers qui vous facilite la route. En tant qu’abonné Ulys, vous avez accès à l’application Ulys qui vous informe du trafic en temps réel, qui localise les services et les enseignes disponibles sur les aires et qui permet d’accéder à son suivi de consommation en un seul clic. Être abonné ULYS, c’est aussi être membre du Club Ulys Team qui vous donne droit à de nombreuses réductions auprès des partenaires Ulys.



Les boutiques éphémères Ulys seront présentes sur 10 aires du réseau VINCI Autoroutes tous les vendredis et samedis du 9 juillet au 7 août, alors même si vous n’avez pas le temps de vous abonner au télépéage Ulys avant votre départ, nos équipiers se feront un plaisir de vous conseiller.



Retrouvez vos boutiques éphémères Ulys sur les aires d'autoroute suivantes :