Lorsqu’un véhicule à contresens est détecté ou signalé sur l’autoroute, vous êtes alerté par différents canaux d’information :



1- Un message de danger s’affiche sur les panneaux lumineux de l’autoroute

2- Une alerte est émise par Radio VINCI Autoroutes avec des messages répétés selon une procédure commune à l’ensemble des radios du 107.7.

Pour vous éviter d’entrer sur l’autoroute et de vous retrouver face au véhicule à contresens, le message de danger est aussi affiché sur les panneaux lumineux qui se trouvent avant les péages d’entrée des autoroutes. Les accès sont alors fermés momentanément : il faut patienter jusqu’à ce que l’alerte soit levée et que le péage soit rouvert.



Si vous circulez sur autoroute et que vous êtes alerté d’un véhicule roulant à contresens, adoptez les bons réflexes :

Ne doublez pas le véhicule qui se trouve devant vous

Conservez de bonnes distances de sécurité

Arrêtez-vous sur la prochaine aire de services ou de repos accessible (en revanche, ne vous arrêtez pas sur la bande d’arrêt d’urgence)

Préservez votre sécurité et celle des autres ! Tous ces comportements représentent des dangers réels pour vous et pour les autres automobilistes.