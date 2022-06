Saviez-vous qu’avoir un badge télépéage Ulys permet de passer 10 fois plus vite au péage ? Mais être abonné Ulys c’est bien plus qu’un passage accéléré au péage. Être abonné Ulys, c’est avoir accès à tout un univers qui vous facilite la route. En tant qu’abonné Ulys, vous avez accès à l’application Ulys qui vous informe du trafic en temps réel, qui localise les services et les enseignes disponibles sur les aires et qui permet d’accéder à son suivi de consommation en un seul clic. Être abonné ULYS, c’est aussi être membre du Club Ulys Team qui vous donne droit à de nombreuses réductions auprès des partenaires Ulys. Être abonné Ulys c’est enfin avoir accès à de nombreux services vous permettant de faciliter votre mobilité lorsque vous circulez en véhicule électrique : paiement de la recharge sur plus de 30 000 bornes en France sur et hors autoroute, géolocalisation des bornes de recharge partout en France, information sur leur état de disponibilité …



Le Ulys Tour sera présent sur 6 aires du réseau VINCI Autoroutes tous les vendredis et samedis du 8 juillet au 6 Août. On vous attend nombreux pour passer en bon moment en votre compagnie !