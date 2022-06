Vous avez toujours voulu vous initier à la boxe, au tir à l’arc, au golf ou encore à l’accrobranche ? Les animations sportives VINCI Autoroutes vous offre la possibilité de découvrir plus de 20 disciplines olympiques en direct depuis vos aires d’autoroute.

Profitez d’une pause sur l’une des 10 aires #BienArriver accueillant du sport pour vous défouler avant de reprendre la route. En partenariat avec les Comité Départementaux Olympiques et Sportifs, vos animations sportives vous accompagnent sur votre trajet de vacances depuis plus de 30 ans. Faites le plein d’énergie en compagnie de nos moniteurs agréés et expérimentés. Retrouvez des animations gratuites et accessibles pour toute la famille à tous les âges.



Les animations sportives : le programme idéal pour recharger vos batteries et commencer vos activités sportives de l’été !