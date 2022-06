Parce qu’il est important de faire une pause toute les 2 heures et de se détendre régulièrement, VINCI Autoroutes met à votre disposition des coussins géants pour vous reposer sur 21 aires animées. Ces espaces sont ombragés et à l’écart du bruit pour que vous puissiez faire une pause réparatrice en toutes circonstances et ainsi reprendre la route en toute sécurité.



Et si vous appreniez à faire la sieste cet été ?

Profitez d’une pause sur vos animations #BienArriver pour découvrir l’un des 14 « espaces sieste » de la Fondation VINCI Autoroutes. Tous les vendredis et samedis de l’été, nos équipiers VINCI Autoroutes vous invitent à venir faire la sieste sur des espaces propices au repos disposant de coussins géants. En complément des 14 espaces sieste à retrouver sur nos aires animées, nous vous donnons rendez-vous les 22 et 23 Juillet 2022 sur l’aire de Limours Janvry pour célébrer avec nous le « week-end de la sieste ». Au programme de ce week-end : cocons de sieste, podcasts de relaxation en libre accès et présence de sophrologues et spécialistes du sommeil pour répondre à toutes vos questions et vous donner de nombreux conseils.