Les vacances sont toujours des moments propices à la lecture. Et si vous profitiez d’une pause sur votre trajet pour vous plonger dans notre sélection de l’été ?

Rejoignez-nous sur vos 11 espaces dédiés au livre. Un large choix vous attend : du livre d’images à la BD en passant par des nouvelles ou romans, toute la famille trouvera son bonheur. 23 nouveaux ouvrages seront à consulter librement dans le cadre de l’opération Partir en livre en partenariat avec le Centre National du Livre. En complément, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable renouvelle son opération « Lire c’est Voyager ; Voyager, c’est Lire ». A cette occasion, faites la pause sur l’une des 10 aires #BienArriver accueillant un espace lecture, et repartez gratuitement avec l’un des 12 ouvrages sélectionnés par le parrain de cette 4ème édition, David Foenkinos.



L’opération « Lire c’est Voyager ; Voyager, c’est Lire » sera par ailleurs inaugurée le 8 Juillet sur l’aire de Limours Janvry en présence du parrain de l’opération et écrivain à succès, David Foenkinos.