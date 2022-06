Préserver la nature en s’amusant Cette année, au cœur du dispositif de vos animations #BienArriver, découvrez les espaces environnement. Tous les vendredis et samedis de l’été, profitez d’une pause ludique et pédagogique sur l’un des espaces environnement de vos animations #BienArriver. Venez tester vos connaissances et échanger avec des associations locales et les équipiers VINCI Autoroutes autour de thèmes comme la lutte contre le changement climatique, la mobilité électrique, le tri et le recyclage des déchets, ou encore la biodiversité et la protection de la faune et de la flore. De nombreux jeux sont également à votre disposition pour apprendre en s’amusant. Vos enfants sauront-ils aider les animaux à traverser l’autoroute en toute sécurité ? Seront-ils incollables sur le tri sélectif ?



En faire toujours plus pour diminuer l’impact environnemental de vos animations

Tous les ans, nous cherchons à nous améliorer ! La signalétique des Espaces environnement a ainsi été conçue à partir de matériaux recyclés et la plupart des éléments sont certifiés ECOCERT et IMPRIM’VERT. Nous avons aussi remplacé notre mobilier plastique par du mobilier en palette recyclées ou en matériau de réemploi. Enfin, une attention toute particulière a été portée à la conception de nos goodies. Afin d'en réduire l'empreinte environnementale, nous avons privilégié des cadeaux qui vous seront utiles, fabriqués à partir de matières renouvelables, issues de forêts ou de cultures gérées durablement.