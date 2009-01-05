Projet de création du demi-échangeur La Virginie

5 janvier – 19 février 2026 : participez à l’enquête publique

L’enquête publique de cet aménagement se déroulera du lundi 5 janvier 2026 9h00 au vendredi 9 février 2026 à 12h00. Chacun est invité à s’informer et transmettre son avis sur le projet via le registre numérique : registre-numerique.fr/a64-la-virginie

Entre le 27 avril et le 31 mai 2021, plus de 240 contributions ont été recueillies durant la concertation menée au titre de l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme.

Le bilan officiel, qui présente l’analyse quantitative et qualitative de la participation est disponible dans la rubrique « en savoir plus » ci-dessous.