Projet de création du demi-échangeur La Virginie
Le projet de création du demi-échangeur La Virginie consiste à créer deux bretelles pour sortir ou entrer sur l’autoroute A64 depuis et vers Pau.
Situé entre l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7) et celui d’Orthez (n°8), il se déploie sur la partie ouest du territoire de la commune d’Orthez-Sainte-Suzanne. Cet aménagement va permettre d’éviter la traversée du centre-ville d’Orthez-Sainte-Suzanne et ainsi d’améliorer le cadre de vie des riverains, et de sécuriser la traversée du cœur de ville. En tant que concessionnaire de l’autoroute A64, VINCI Autoroutes assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet, cofinancé par l’État, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté de communes de Lacq-Orthez et la commune d’Orthez-Sainte-Suzanne.
Les objectifs du projet
Le projet de création du demi-échangeur La Virginie vise 3 objectifs :
- faciliter l’accès à l’autoroute A64 depuis et vers Pau ;
- améliorer la sécurité et le cadre de vie ;
- soutenir l’attractivité des territoires.
1
commune concernée
par l’implantation du projet : Orthez-Sainte-Suzanne
1
nouveau demi-échangeur
pour les déplacements depuis et vers Pau
4800
véhicules/jour dont 350 poids lourds
emprunteront le ½ échangeur à la mise en service
9
millions d'euros HT
d’investissement cofinancé dans le cadre du Plan d‘investissement autoroutier
Un projet mené en concertation
- 5 janvier – 19 février 2026 : participez à l’enquête publique
L’enquête publique de cet aménagement se déroulera du lundi 5 janvier 2026 9h00 au vendredi 9 février 2026 à 12h00. Chacun est invité à s’informer et transmettre son avis sur le projet via le registre numérique : registre-numerique.fr/a64-la-virginie
- Entre le 27 avril et le 31 mai 2021, plus de 240 contributions ont été recueillies durant la concertation menée au titre de l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme.
Le bilan officiel, qui présente l’analyse quantitative et qualitative de la participation est disponible dans la rubrique « en savoir plus » ci-dessous.