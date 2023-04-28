Mise à 2×2 voies et création de l’échangeur de Verfeil
En tant que concessionnaire de la bretelle autoroutière A680 qui relie la commune de Verfeil à l’autoroute A68 sur 9km, VINCI Autoroutes assure la maîtrise d’ouvrage depuis 2023 de son projet d’élargissement à 2×2 voies et la construction d’un nouvel échangeur au niveau de Verfeil.
Cette opération d’élargissement à 2×2 voies va permettre d’améliorer les conditions de circulation et de favoriser ainsi la fluidité du trafic, la sécurité des usagers et les échanges avec le réseau.
Détails de l'opération
Cette opération se décompose en 2 phases :
- Le passage à 2×2 voies de la route existante sur 7,6km. Pour ce faire, deux nouvelles voies seront créées dans l’emprise existante, au nord de la route actuelle qui sera mise aux normes ;
- La création d’un nouvel échangeur à Verfeil (aménagement neuf de 1,6km) permettant le raccordement à la nouvelle autoroute A69.
Elle concerne les communes de Castelmaurou, Gragnague, Bonrepos-Riquet, Saint-Marcel-Paulel et Verfeil dans le Département de la Haute Garonne.
Chiffres clés
7,6 Km
d'autoroute élargie
1,6 Km
de section neuve
1
nouvel échangeur créé
6
ouvrages d'art routiers créés ou élargis
1
passage grande faune
18
passages petite faune
13
bassins réaménagés ou créés
30
ouvrages hydrauliques créés ou élargis
Les grandes étapes du chantier
1/ Travaux préparatoires et libération des emprises
Avant le démarrage des travaux, diverses opérations préparatoires ont été menées ainsi que le dévoiement des réseaux, déboisements localisés dans le strict respect des mesures de protection de la faune et des milieux naturels…
2/ Travaux d’élargissement entre Castelmaurou et Verfeil
Pour passer à 2×2 voies, les équipes ont créé 2 voies supplémentaires au nord du tracé actuel et mettront à niveau la bretelle existante.
Durant cette étape ont été réalisés :
- des terrassements pour la construction du remblai de la future section courante à 2×2 voies ;
- la construction d’ouvrages d’art de franchissement des cours d’eau et des routes départementales ;
- la reprise du système d’assainissement (dont la création de bassins de récupération et stockage des pluies dits bassins multifonctions);
- les aménagements pour la faune et les mesures environnementales (démarche ERC);
- des travaux de voirie ou encore d’équipements routiers (dispositifs de sécurité, signalisation, panneaux d’information…).
3/ Travaux de création du nouvel échangeur
En parallèle des travaux de mise à 2×2 voies de la bretelle existante, VINCI Autoroutes a procédé à la création du nouvel échangeur de Verfeil (aménagement neuf 1,6km). Ces travaux ont débuté début 2024 et ont été menés en parallèle du chantier d’élargissement.
4/ Fin de travaux et mise en service
La mise en service de l’A680 s'est effectuée en coordination avec le calendrier des travaux réalisés par le concessionnaire ATOSCA et la mise en service de la future autoroute A69 au cour du 2ème semestre 2025.