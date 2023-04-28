Mise à 2×2 voies et création de l’échangeur de Verfeil

1/ Travaux préparatoires et libération des emprises

Avant le démarrage des travaux, diverses opérations préparatoires ont été menées ainsi que le dévoiement des réseaux, déboisements localisés dans le strict respect des mesures de protection de la faune et des milieux naturels…

2/ Travaux d’élargissement entre Castelmaurou et Verfeil

Pour passer à 2×2 voies, les équipes ont créé 2 voies supplémentaires au nord du tracé actuel et mettront à niveau la bretelle existante.

Durant cette étape ont été réalisés :

des terrassements pour la construction du remblai de la future section courante à 2×2 voies ;

la construction d’ouvrages d’art de franchissement des cours d’eau et des routes départementales ;

la reprise du système d’assainissement (dont la création de bassins de récupération et stockage des pluies dits bassins multifonctions);

les aménagements pour la faune et les mesures environnementales (démarche ERC);

des travaux de voirie ou encore d’équipements routiers (dispositifs de sécurité, signalisation, panneaux d’information…).

3/ Travaux de création du nouvel échangeur

En parallèle des travaux de mise à 2×2 voies de la bretelle existante, VINCI Autoroutes a procédé à la création du nouvel échangeur de Verfeil (aménagement neuf 1,6km). Ces travaux ont débuté début 2024 et ont été menés en parallèle du chantier d’élargissement.

4/ Fin de travaux et mise en service

La mise en service de l’A680 s'est effectuée en coordination avec le calendrier des travaux réalisés par le concessionnaire ATOSCA et la mise en service de la future autoroute A69 au cour du 2ème semestre 2025.