Entretien de la chaussée sur l’A10 entre Châtellerault Nord et Poitiers Sud

L’opération menée durant cette période, a visé à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers entre les sorties Châtellerault nord (n°26) et Poitiers sud (n°30) sur l’autoroute A10.

Les travaux se sont déroulés de nuit et ont consisté à renforcer la structure de la voie de droite sur une distance de 32,5 km. VINCI Autoroutes a profité des balisages mis en place à cette période pour réaliser des travaux d’entretien de la chaussée du Viaduc de la Vienne et de remplacement des joints de chaussée du Viaduc de la Boivre. Ce chantier a mobilisé 60 personnes.

Les travaux de renforcement structurel de la voie de droite ont compris :