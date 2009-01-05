Entretien de la chaussée sur l’A10 entre Châtellerault Nord et Poitiers Sud
Du 17 février au 16 mai 2025, VINCI Autoroutes a engagé des travaux d’entretien de la chaussée entre les sorties Châtellerault nord (n°26) et Poitiers sud (n°30), sur l’autoroute A10, dans les deux sens de circulation. Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute, visant à améliorer le confort de conduite des voyageurs et à renforcer leur sécurité sur la section concernée.
Sommaire
Présentation des travaux
L’opération menée durant cette période, a visé à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers entre les sorties Châtellerault nord (n°26) et Poitiers sud (n°30) sur l’autoroute A10.
Les travaux se sont déroulés de nuit et ont consisté à renforcer la structure de la voie de droite sur une distance de 32,5 km. VINCI Autoroutes a profité des balisages mis en place à cette période pour réaliser des travaux d’entretien de la chaussée du Viaduc de la Vienne et de remplacement des joints de chaussée du Viaduc de la Boivre. Ce chantier a mobilisé 60 personnes.
Les travaux de renforcement structurel de la voie de droite ont compris :
- le rabotage et la suppression des barrettes sonores ;
- le rabotage de la voie de droite sur une épaisseur de 20 cm et une largeur de 3,80m ;
- la réfection de la couche base/liaison de la voie de droite sur une épaisseur de 15 cm ;
- la réfection de la couche de roulement sur 5 cm ;
- le renouvellement de la signalisation horizontale.
Les chiffres-clés
4,7 M€
Montant des travaux 2025
60 000
Tonnes d'enrobé
32,5 km
Distance de chaussée rénovée
60
Personnes mobilisées
Un chantier décarboné
› Agir pour le climat en limitant les émissions de gaz à effet de serre
+ installation d’une centrale mobile RF500, fonctionnant au gaz,
+ utilisation de biocarburants pour les chargeuses et les groupes électrogènes,
+ réduction de la température de fabrication des enrobés pour limiter la consommation d’énergie,
+ optimisation des transports des camions pour réduire les inter-distances entre le chantier et la centrale mobile (passage par les portails de services et recours au double fret).
› Favoriser l’économie circulaire par le recyclage des enrobés
+ augmentation du taux d’agrégats d’enrobés recyclés, avec un minimum de 50%. Cette mesure permet de limiter les transports de matériaux : 30 000 T de granulats en moins à transporter, 1 000 camions en moins en circulation sur le chantier.
› Préserver les milieux naturels en limitant l’impact sur les écosystèmes
+ récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation,
+ réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme