Semaine du 23 février 2026 : vos conditions de circulation dans l'agglomération toulonnaise

Échangeur de Puget-sur-Argens (n°37)

2 nuits, du lundi 23 au mercredi 25 février, de 21h à 5h :

Fermeture des bretelles d’entrée, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence. 3 nuits, du mardi 24 au vendredi 27 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie, en direction de Nice.

🚧DÉVIATION : en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Muy (n°36). En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Fréjus (n°38) ou la sortie de l’échangeur du Muy (n°36).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :