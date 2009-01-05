Entretien de la chaussée entre Illiers-Combray et La Ferté-Bernard

A11

Du lundi 1er septembre au vendredi 28 novembre 2025, VINCI Autoroutes a engagé des travaux d’entretien de la chaussée entre les sorties Illiers-Combray (n°3.1) et La Ferté-Bernard (n°5), sur l’autoroute A11, dans le sens Paris > Le Mans. Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute, visant à améliorer le confort de conduite des voyageurs et à renforcer leur sécurité sur la section concernée. 

Sommaire

Présentation des travaux

L’opération menée durant cette période, vise à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers entre les sorties Illiers-Combray (n°3.1) et La Ferté-Bernard (n°5) sur l’autoroute A11.

Les travaux se déroulent de jour et de nuit et consistent à renforcer la structure de la voie de droite et la voie du milieu sur une distance de 31 km. Ce chantier mobilisera 60 personnes.

A11 Entretien de chaussee_couches de chaussée

Les travaux de renforcement structurel de la voie de droite comprennent :

 

  • Le rabotage de la couche de roulement pleine largeur et de la couche de liaison sur les voies du milieu et de droite ;
  • La fabrication et l’application d’une nouvelle couche de liaison sur les voies du milieu et de droite et d’une couche de roulement sur l’ensemble des voies ;
  • La réfection des marquages au sol au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Les chiffres clés

7,4 M€

Montant des travaux 2025

80 000

tonnes d'enrobés

31 km

Distance de chaussée rénovée

60

personnes mobilisées

Un chantier décarboné

› Agir pour le climat en limitant les émissions de gaz à effet de serre

 

+ Installation d’une centrale mobile au GPL,
+ Utilisation de biocarburants pour les chargeuses et les groupes électrogènes ainsi que pour 30% des camions circulant sur le chantier,
+ Réduction de la température de fabrication des enrobés pour limiter la consommation d’énergie,
+ Optimisation des transports des camions pour réduire les inter-distances entre le chantier et la centrale mobile (passage par les portails de services et recours au double fret).

 

› Favoriser l’économie circulaire par le recyclage des enrobés

 

+ Augmentation du taux d’agrégats d’enrobés recyclés, avec une moyenne de 40%. Cette mesure permet de limiter les transports de matériaux : 32 000 T de granulats en moins à transporter, 1 180 camions en moins en circulation sur le chantier.

 

› Préserver les milieux naturels en limitant l’impact sur les écosystèmes

 

+ Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation,
+ Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme

Les documents du projet

Plaquette d'information

A11 Thivars La Ferté-Bernard - Plaquette d'information

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