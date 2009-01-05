Entretien de la chaussée entre Illiers-Combray et La Ferté-Bernard

› Agir pour le climat en limitant les émissions de gaz à effet de serre

+ Installation d’une centrale mobile au GPL,

+ Utilisation de biocarburants pour les chargeuses et les groupes électrogènes ainsi que pour 30% des camions circulant sur le chantier,

+ Réduction de la température de fabrication des enrobés pour limiter la consommation d’énergie,

+ Optimisation des transports des camions pour réduire les inter-distances entre le chantier et la centrale mobile (passage par les portails de services et recours au double fret).

› Favoriser l’économie circulaire par le recyclage des enrobés

+ Augmentation du taux d’agrégats d’enrobés recyclés, avec une moyenne de 40%. Cette mesure permet de limiter les transports de matériaux : 32 000 T de granulats en moins à transporter, 1 180 camions en moins en circulation sur le chantier.

› Préserver les milieux naturels en limitant l’impact sur les écosystèmes

+ Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation,

+ Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme