Entretien de la chaussée entre Illiers-Combray et La Ferté-Bernard
A11
Du lundi 1er septembre au vendredi 28 novembre 2025, VINCI Autoroutes a engagé des travaux d’entretien de la chaussée entre les sorties Illiers-Combray (n°3.1) et La Ferté-Bernard (n°5), sur l’autoroute A11, dans le sens Paris > Le Mans. Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute, visant à améliorer le confort de conduite des voyageurs et à renforcer leur sécurité sur la section concernée.
Sommaire
Présentation des travaux
L’opération menée durant cette période, vise à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers entre les sorties Illiers-Combray (n°3.1) et La Ferté-Bernard (n°5) sur l’autoroute A11.
Les travaux se déroulent de jour et de nuit et consistent à renforcer la structure de la voie de droite et la voie du milieu sur une distance de 31 km. Ce chantier mobilisera 60 personnes.
Les travaux de renforcement structurel de la voie de droite comprennent :
- Le rabotage de la couche de roulement pleine largeur et de la couche de liaison sur les voies du milieu et de droite ;
- La fabrication et l’application d’une nouvelle couche de liaison sur les voies du milieu et de droite et d’une couche de roulement sur l’ensemble des voies ;
- La réfection des marquages au sol au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Les chiffres clés
7,4 M€
Montant des travaux 2025
80 000
tonnes d'enrobés
31 km
Distance de chaussée rénovée
60
personnes mobilisées
Un chantier décarboné
› Agir pour le climat en limitant les émissions de gaz à effet de serre
+ Installation d’une centrale mobile au GPL,
+ Utilisation de biocarburants pour les chargeuses et les groupes électrogènes ainsi que pour 30% des camions circulant sur le chantier,
+ Réduction de la température de fabrication des enrobés pour limiter la consommation d’énergie,
+ Optimisation des transports des camions pour réduire les inter-distances entre le chantier et la centrale mobile (passage par les portails de services et recours au double fret).
› Favoriser l’économie circulaire par le recyclage des enrobés
+ Augmentation du taux d’agrégats d’enrobés recyclés, avec une moyenne de 40%. Cette mesure permet de limiter les transports de matériaux : 32 000 T de granulats en moins à transporter, 1 180 camions en moins en circulation sur le chantier.
› Préserver les milieux naturels en limitant l’impact sur les écosystèmes
+ Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation,
+ Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme