A11 – Travaux entre les échangeurs d’Illiers-Combray et de la Ferté-Bernard

Ces travaux sont réalisés principalement de jour, sous basculement de la circulation, mais des fermetures partielles de nuit de l’échangeur de Brou (n°4) sont à prévoir. Ils impliquent les restrictions de circulation suivantes :

Les nuits du lundi 20 au jeudi 23 octobre 2025, de 20h à 6h le lendemain, fermeture de l’échangeur de Brou (n°4) dans le sens Paris vers le Mans (en entrée et en sortie). La sortie dans le sens Le Mans vers Paris reste ouverte.

Les nuits du lundi 27 octobre au jeudi 30 octobre 2025, de 20h à 6h le lendemain, fermeture de l’échangeur de Brou (n°4) dans le sens Paris vers Le Mans (en entrée et en sortie). La sortie dans le sens Le Mans vers Paris reste ouverte.