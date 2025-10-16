Travaux
A11 – Travaux entre les échangeurs d’Illiers-Combray et de la Ferté-Bernard
Dans le cadre de la poursuite des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A11, entre les échangeurs d’Illiers-Combray (n°3.1) et de La Ferté-Bernard (n°5), dans le sens Paris vers le Mans, des fermetures partielles de l’échangeur de Brou (n°4) sont à prévoir. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation
Ces travaux sont réalisés principalement de jour, sous basculement de la circulation, mais des fermetures partielles de nuit de l’échangeur de Brou (n°4) sont à prévoir. Ils impliquent les restrictions de circulation suivantes :
Les nuits du lundi 20 au jeudi 23 octobre 2025, de 20h à 6h le lendemain, fermeture de l’échangeur de Brou (n°4) dans le sens Paris vers le Mans (en entrée et en sortie). La sortie dans le sens Le Mans vers Paris reste ouverte.
Les nuits du lundi 27 octobre au jeudi 30 octobre 2025, de 20h à 6h le lendemain, fermeture de l’échangeur de Brou (n°4) dans le sens Paris vers Le Mans (en entrée et en sortie). La sortie dans le sens Le Mans vers Paris reste ouverte.
Suivez les itinéraires de déviation
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’autoroute A11 depuis le secteur de Brou et circulant en direction du Mans pourront le faire depuis la Ferté-Bernard (n°5) via la RD955, la RD923, la RD323 et la RD1.
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’autoroute A11 depuis ce même secteur, circulant en direction de Paris pourront le faire à lliers-Combray (n°3.1) via la RD955, la RD921 et la RD154.
- Les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur de Brou depuis l’autoroute A11 devront emprunter la sortie Illiers-Combray (n°3.1) et suivre la RD154, la RD921 et la RD955.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet dédié : www.A10-amenagement.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A11Trafic