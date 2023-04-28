Création de l’échangeur de la Jonction-Est, Toulouse

Situé sur les communes de Balma, Quint-Fonsegrives et Toulouse, le projet de la Jonction Est consiste à :

  • Aménager une liaison routière, au sud de l’aérodrome de Toulouse Lasbordes, entre le périphérique Est (A61) et le chemin de Ribaute (M16) à proximité du site TBS Entiore à Quint-Fonsegrives,
  • Créer un échangeur complet entre ceux de Lasbordes (n°17) et Montaudran (n°18),
  • Aménager une liaison modes actifs (voie verte piétons et 2 roues) de la rue Marcel Dassault au chemin de Ribaute à Quint-Fonsegrives, maillée avec les réseaux existants et futurs,
  • Créer un accès à la zone d’activités de la Grande Plaine au niveau de la cité de l’Espace.
A61-carte des travaux échangeur jonction est

Les objectifs du projet

  • Accompagner le développement de l’Est toulousain ;
  • Améliorer et sécuriser les conditions d’accès au périphérique Est par la création d’un nouvel échangeur qui assurera une meilleure répartition des points d’accès ;
  • Faciliter les transports en commun aux heures de pointe en renforçant le maillage du réseau et en « délestant » les routes de Revel et de Castres du trafic automobile au profit de la circulation des bus Linéo ;
  • Développer et mailler les liaisons douces, piétons et cycles.

Pour en savoir plus

dmo_jonction-est-flyer-enquete-publique.pdf

Télécharger dmo_jonction-est-flyer-enquete-publique.pdf

dmo_bilan-concertation-jonction-est.pdf

Télécharger dmo_bilan-concertation-jonction-est.pdf

autoroutes-miditoulousain-programme_20230428.pdf

Télécharger autoroutes-miditoulousain-programme_20230428.pdf