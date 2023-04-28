Création de l’échangeur de la Jonction-Est, Toulouse

Situé sur les communes de Balma, Quint-Fonsegrives et Toulouse, le projet de la Jonction Est consiste à :

Aménager une liaison routière , au sud de l’aérodrome de Toulouse Lasbordes, entre le périphérique Est (A61) et le chemin de Ribaute (M16) à proximité du site TBS Entiore à Quint-Fonsegrives,

, au sud de l’aérodrome de Toulouse Lasbordes, entre le périphérique Est (A61) et le chemin de Ribaute (M16) à proximité du site TBS Entiore à Quint-Fonsegrives, Créer un échangeur complet entre ceux de Lasbordes (n°17) et Montaudran (n°18),

entre ceux de Lasbordes (n°17) et Montaudran (n°18), Aménager une liaison modes actifs (voie verte piétons et 2 roues) de la rue Marcel Dassault au chemin de Ribaute à Quint-Fonsegrives, maillée avec les réseaux existants et futurs,

(voie verte piétons et 2 roues) de la rue Marcel Dassault au chemin de Ribaute à Quint-Fonsegrives, maillée avec les réseaux existants et futurs, Créer un accès à la zone d’activités de la Grande Plaine au niveau de la cité de l’Espace.