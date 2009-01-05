Les chantiers de l'autoroute A87

L’autoroute A87 relie Angers à La Roche-sur-Yon via Cholet et constitue un axe structurant majeur des Pays de la Loire. Connectée à l’A11 au nord et à l’A83 au sud, elle facilite les échanges entre le bassin ligérien et le littoral vendéen, tout en contribuant au dynamisme économique et touristique de la région.

Mise en service progressivement entre 2002 et 2014, les 142 kilomètres de l’A87 traversent 2 départements, le Maine-et-Loire et la Vendée. Elle dessert notamment les agglomérations d’Angers, Cholet et La Roche-sur-Yon, ainsi que des sites touristiques majeurs tels que le Puy du Fou et le littoral vendéen. L’autoroute accompagne ainsi les mobilités du quotidien, les flux logistiques et les déplacements touristiques vers la côte atlantique.

Dans le cadre de son contrat de concession avec l’État, VINCI Autoroutes assure l’entretien, l’exploitation et la modernisation continue de l’infrastructure. Des interventions régulières sont menées sur les chaussées, les ouvrages, les équipements de sécurité et les aires de services afin de garantir la sécurité des usagers, d’améliorer le confort de circulation et d’accompagner l’évolution des trafics sur cet axe stratégique du Grand Ouest.