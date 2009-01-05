A87N – Travaux de reprise des chaussées entre Gâtignolle et Mûrs-Erigné

Les opérations de rénovation sur l’autoroute A87N entre l’échangeur de Gâtignolle (n°14) et de Mûrs-Erigné (n°22.1), vont s’étendre du lundi 29 juin 2026 au vendredi 10 juillet 2026. Afin de limiter la gêne aux usagers, ces opérations se dérouleront uniquement de nuit. Chaque jour, le chantier sera replié afin que les usagers puissent circuler dans des conditions normales. Des fermetures partielles de l’autoroute et des échangeurs présents sur cette section seront nécessaires.

VOS CONDITIONS DE CIRCULATION DURANT LES TRAVAUX* :



*En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ce planning pourrait être amené à évoluer.



Fermetures les nuits du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2026 :

Fermeture de l’A87N en direction de Cholet entre la bifurcation A11/A87 à l’échangeur de Gâtignolle (n°14) et l’échangeur de Saumur (n°17), les nuits du lundi 29 juin et du mardi 30 juin 2026, de 21h à 6h le lendemain

Fermeture de l’A87N en direction de Cholet entre l’échangeurs de Trélazé (n°19) et l’échangeur de Brissac-Quincé (n°22), les nuits du mercredi 1er et du jeudi 2 juillet 2026, de 21h à 6h le lendemain.

Fermetures les nuits du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2026 :

Fermeture de l’A87N en direction de Cholet entre l’échangeurs de Trélazé (n°19) et l’échangeur de Brissac-Quincé (n°22), la nuit du lundi 6 juillet 2026, de 21h à 6h le lendemain.

Fermeture de l’A87N en direction de Paris entre l’échangeur de Brissac-Quincé (n°22) et l’échangeur de Trélazé (n°19), la nuit du mardi 7 juillet 2026, de 21h à 6h le lendemain.

Fermeture de l’A87N en direction de Paris entre l’échangeur de Saumur (n°17) et la bifurcation A11/A87 à l’échangeur de Gâtignolle (n°14), la nuit du mercredi 8 juillet 2026, de 21h à 6h le lendemain.

Fermeture de l’A87N en direction de Paris entre l’échangeur d’Angers-Sud (n°18b) et l’échangeur Parc des Expositions (n°15), la nuit du jeudi 9 juillet 2026, de 21h à 6h le lendemain.

Par ailleurs, durant les fermetures annoncées ci-dessus, les bretelles d’entrée des échangeurs présents sur ces sections seront fermées pour tous les conducteurs.

Des itinéraires de déviation, balisés par des panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs.