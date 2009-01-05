Les chantiers de l'autoroute A66

L’autoroute A66, dite « l’Ariégeoise », relie Villefranche-de-Lauragais à Pamiers. Prolongeant l’A61 au sud de Toulouse, elle constitue une liaison directe vers l’Ariège tout en facilitant les accès vers Foix, les vallées pyrénéennes et la principauté d’Andorre. Mise en service en 2002, elle a permis de délester la RN20. L’A66 est une infrastructure de proximité, en facilitant les liaisons avec la métropole toulousaine et les territoires ariégeois, ainsi qu’un axe d’entrée vers les Pyrénées.

Des opérations de maintenance et de modernisation sont régulièrement menées par les équipes VINCI Autoroutes afin de renforcer la sécurité et d’améliorer le confort des usagers dans le secteur.