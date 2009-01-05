Les chantiers de l'autoroute A63

L’autoroute A63, également appelée « autoroute des Landes » ou « autoroute de la Côte Basque », relie Bordeaux à la frontière espagnole. Traversant la Gironde, les Landes et le Pays Basque, elle joue un rôle essentiel pour les échanges économiques entre la France et la péninsule Ibérique, ainsi que pour les déplacements touristiques. Elle parcourt des paysages emblématiques du Sud-Ouest, entre forêt des Landes, littoral Atlantique et premiers reliefs basques. L’A63 s’inscrit ainsi comme une autoroute stratégique, en constante adaptation, pour optimiser les flux transfrontaliers et touristiques entre les territoires du Sud-Ouest et les grandes destinations du littoral Atlantique et du Pays Basque.

L’axe est exploité par l’Etat directement et deux concessionnaires. L’Etat via les services de la DIRSO assure l’exploitation de sa partie Nord, le concessionnaire Atlande assure l’exploitation de la partie centrale et VINCI Autoroutes est concessionnaire de la partie Sud à l’approche de Bayonne et Biarritz.

Dans le cadre de son contrat de concession avec l’État, VINCI Autoroutes déploie un programme de maintenance continue et de modernisation, sur les chaussées et les infrastructures autoroutières, afin de garantir la sécurité et d’améliorer le confort des usagers sur cet axe fortement fréquenté en période estivale.