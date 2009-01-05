Travaux d'aménagement de Bayonne Sud

Cet aménagement s’inscrit dans la volonté commune de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, le Syndicat des Mobilités, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, les villes de Bayonne et d’Anglet ainsi que de VINCI Autoroutes d’am�éliorer le confort et la sécurité des conducteurs dans ce secteur très fréquenté, qui connait régulièrement des congestions, notamment aux heures des déplacements domicile-travail.

L’échangeur autoroutier de l’A63 Bayonne sud / Anglet est l’une des principales portes d’entrée de l’agglomération du BAB. Il a été fléché dans la convention « Autoroute bas carbone » conclue en 2022 entre la Communauté Pays Basque, le Syndicat des Mobilités et VINCI Autoroutes.

Près de 5 000 véhicules empruntent tous les jours le rond-point dit « Leroy Merlin » entre 8h00 et 9h00, en cumulant les quatre branches (sortie A63, D932 nord vers Bayonne, D932 sud vers Bassussarry, accès à Leroy Merlin). Avec aujourd’hui une seule voie d’accès au rond-point depuis la sortie de l’autoroute, des remontées de files se créent jusque sur l’A63, ce qui représente un risque pour la sécurité des usagers sur l’autoroute. La création de cette seconde voie d’accès est une première réponse pour améliorer la fluidité du trafic dans ce secteur.

L’accord sur le plan de financement a évalué le coût des travaux à 714 000 euros. Ces derniers sont financés à un tiers chacun (soit 238 000 euros) par VINCI Autoroutes, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

La réalisation d’études approfondies sur le fonctionnement de ce nœud routier est en cours pour proposer des aménagements de plus long terme.