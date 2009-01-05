Le voyage en citations

Alain

Son enseignement a fait le bonheur d’une génération de philosophes, et ses « propos » issus de chroniques faites dans les journaux – plusieurs milliers ! – continuent de nous donner matière à penser. Inspiré par les classiques, Alain est avant tout un passeur se méfiant des systèmes de pensée. Prenez son éloge du voyage précisément comme une précaution contre l’assèchement intellectuel, comme une invitation à lever la tête des livres pour penser en grand, à sortir des bibliothèques pour ne pas perdre de vue le seul objet qui vaille qu’on s’y arrête, et qui est l’objet de toute sa philosophie : comment vivre bien ? Les Antiques, auxquels Alain rend hommage, ne disaient pas mieux : mens sana in corpore sano. « L’esprit sain dans un corps sain. » Suivez l’exemple.

Alain (1868-1951), « Regarde au loin, 15 mai 1911 », dans Propos sur le bonheur