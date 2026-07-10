Fin des travaux de rénovation des chaussées entre Lannemezan et Saint-Gaudens sur l’A64

Sur l’opération de rénovation des chaussées de l’A64, des actions concrètes ont été déployées en réponse aux trois grands engagements de VINCI Autoroutes : réduire les émissions de CO2, favoriser l’économie circulaire et préserver la ressource en eau. L’ensemble des acteurs du chantier a ainsi œuvré pour réduire l’impact environnemental de l’opération, avec pour objectif une réduction de 50% des émissions de CO2 sur le chantier. Ainsi, l’opération intègre dans sa réalisation un ensemble d’actions en faveur de la décarbonation :

Des énergies plus vertueuses

Les énergies fossiles ont été remplacées par des énergies plus vertes, c’est-à-dire moins émettrices de carbone. Ainsi, la centrale d’enrobé a fonctionné au Dertal, un carburant biosourcé permettant de réduire les émissions de CO₂. Les véhicules de chantier ont également été alimentés en biocarburants et une partie de la flotte comprenait des camions électriques.

100 % des agrégats recyclés

Pour favoriser l’économie circulaire, l’intégralité des agrégats issus du rabotage de l’ancienne chaussée a été recyclée dans le nouvel enrobé. Cette démarche a permis de limiter le transport de granulats neufs et de réduire les transports circulant sur le chantier.

Une gestion raisonnée de l’eau

Afin de préserver la ressource en eau, les eaux utilisées par les balayeuses et les raboteuses ont été récupérées puis traitées grâce à un bassin de décantation installé sur le chantier. Une fois traitées, elles ont été réutilisées pour l’arrosage des pistes sur la plateforme, contribuant ainsi à une consommation d’eau maîtrisée tout au long des travaux.