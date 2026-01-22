Nuits des 26 et 27 janvier : Travaux à prévoir sur l'autoroute A11 dans le secteur de Nantes

L’auscultation des chaussées est menée afin d’établir un diagnostic d’état structurel des différentes couches qui composent la chaussée.

Ces travaux sont réalisés les nuits du lundi 26 et du mardi 27 janvier 2026, de 20h30 à 5h45 le lendemain, et impliquent les restrictions de circulation suivantes :

, la bretelle de sortie à l’échangeur de Gachet (n°24) sera fermée. Les usagers devront emprunter la sortie Boisbonne (n°23) puis la route de Carquefou et le boulevard Nicéphore Niepce. En provenance de Paris, la bretelle de sortie à l’échangeur de La Chapelle-sur-Erdre (n°25) sera fermée. Les usagers devront emprunter la sortie Porte de Gesvres (n°38) jusqu’à la Porte de la Chapelle (n°39) puis le boulevard Henry Becquerel.

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l'avancement des travaux.