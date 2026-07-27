Demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche : fermeture du pont de la RD 112 à Saint-Barthélemy-de-Vals le 30 juillet

RD 112 : fermeture entre le croisement du Chemin du Marais et le giratoire de la route de Palache et itinéraires de déviation

La construction du demi-échangeur sud de Porte de DrômArdèche se poursuit et nécessite une intervention spécifique sur le pont de la RD 112 surplombant l'autoroute A7. Afin d'assurer la réalisation de ces travaux en toute sécurité, la circulation sera totalement coupée sur la RD 112, entre le croisement du Chemin du Marais et le giratoire de la route de Palache (commune de Saint-Barthélemy-de-Vals).

Afin de maintenir la desserte du territoire, des itinéraires de déviation fléchés sont mis en place :

Pour les véhicules légers : Les conducteurs seront déviés via la route de Marnas et la route de Chantemerle.

Pour les poids lourds (contournement Sud) : Un premier itinéraire permet de contourner la zone de travaux par le sud. Il convient de rejoindre Saint-Vallier par la RD 112 et la RD 51. Il faut ensuite emprunter la RN 7 en direction du Sud jusqu'à Tain-l'Hermitage. Enfin, il faut suivre la RD 532 (direction Romans-sur-Isère / Saint-Donat), puis la RD 67 vers Saint-Donat-sur-l'Herbasse ou la RD 109 vers Chantemerle-les-Blés / Claveyson.

Pour les poids lourds (contournement Nord) : Un second itinéraire de déviation par le nord est prévu. Il permet de contourner le secteur via la RD 112 puis, au niveau du Pont de Saint-Uze, d'emprunter la RD 51 vers Saint-Uze puis Saint-Jean-de-Galaure. Il faut ensuite rejoindre la RD 363 puis la RD 109 vers Claveyson pour enfin retrouver la RD 112

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :