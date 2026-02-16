Semaine du 16 février 2026 : fermeture de l'échangeur de Salies-de-Béarn (A64)

Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, du 17 au 19 février 2026, une opération de remplacement des dispositifs de sécurité au niveau de l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7). Pour mener cette opération en toute sécurité, celle-ci nécessite la fermeture de cet échangeur selon le calendrier ci-dessous précisé. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.