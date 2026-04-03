Travaux

Du 6 au 10 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)

Publié le 03 avril 2026

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, des modifications de circulation seront à prévoir au niveau des échangeurs de Mandelieu Est (n°41), Saint Laurent du Var (n°49), Nice Saint Isidore (n°52), Nice Nord (n°54) et Roquebrune Cap Martin (n°58). Pour limiter la gêne au trafic, ces interventions seront effectuées de nuit, du lundi 6 au vendredi 10 avril, entre 20 h et 6 h. L’aire de services de la Côte d’Azur sera également fermée dans la nuit du jeudi 9 avril, de 21 h à 5 h.

Autoroute A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en Provence

Échangeur de Mandelieu Est (n°41) :

 

  • La nuit du jeudi 9 avril, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée.

 

  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée de Mandelieu Cannes-La-Bocca (n°40). Les poids lourds devront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Mougins (n°42).

Autoroute A8, en direction de l’Italie

Échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) :

 

  • La nuit du mercredi 8 avril, de 20h à 6h : fermeture de la bretelle d’entrée.

 

  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).

 

Échangeur de Nice Nord (n°54) :

 

  • La nuit du mardi 7 avril, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

 

  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Est (n°55). Les poids-lourds devront emprunter la bretelle d’entrée de Nice Nord (n°54) en direction d’Aix-en-Provence, puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) pour reprendre l’autoroute A8 en direction de l’Italie.

 

Aire de services de la Côte d’Azur :

 

  • La nuit du jeudi 9 avril, de 21h à 5h : fermeture de l’aire de services.

 

  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront utiliser l’aire de repos précédente de Piccolaret ou l’aire de services suivante de la Riviera Française.

Autoroute A8, en direction d’Aix-en Provence

Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49) :

 

  • 2 nuits, du mardi 7 au jeudi 9 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.

 

  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Ouest (n°50).

 

Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) :

 

  • 3 nuits, du mardi 7 au vendredi 10 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie. 

 

  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Menton (n°59).

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :

 

  • Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
  • Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel
  • L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
  • Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
  • Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic

 