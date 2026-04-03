Du 6 au 10 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, des modifications de circulation seront à prévoir au niveau des échangeurs de Mandelieu Est (n°41), Saint Laurent du Var (n°49), Nice Saint Isidore (n°52), Nice Nord (n°54) et Roquebrune Cap Martin (n°58). Pour limiter la gêne au trafic, ces interventions seront effectuées de nuit, du lundi 6 au vendredi 10 avril, entre 20 h et 6 h. L’aire de services de la Côte d’Azur sera également fermée dans la nuit du jeudi 9 avril, de 21 h à 5 h.