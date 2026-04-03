Travaux
Du 6 au 10 avril 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, des modifications de circulation seront à prévoir au niveau des échangeurs de Mandelieu Est (n°41), Saint Laurent du Var (n°49), Nice Saint Isidore (n°52), Nice Nord (n°54) et Roquebrune Cap Martin (n°58). Pour limiter la gêne au trafic, ces interventions seront effectuées de nuit, du lundi 6 au vendredi 10 avril, entre 20 h et 6 h. L’aire de services de la Côte d’Azur sera également fermée dans la nuit du jeudi 9 avril, de 21 h à 5 h.
Autoroute A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en Provence
Échangeur de Mandelieu Est (n°41) :
- La nuit du jeudi 9 avril, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée de Mandelieu Cannes-La-Bocca (n°40). Les poids lourds devront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Mougins (n°42).
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) :
- La nuit du mercredi 8 avril, de 20h à 6h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Échangeur de Nice Nord (n°54) :
- La nuit du mardi 7 avril, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Est (n°55). Les poids-lourds devront emprunter la bretelle d’entrée de Nice Nord (n°54) en direction d’Aix-en-Provence, puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) pour reprendre l’autoroute A8 en direction de l’Italie.
Aire de services de la Côte d’Azur :
- La nuit du jeudi 9 avril, de 21h à 5h : fermeture de l’aire de services.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront utiliser l’aire de repos précédente de Piccolaret ou l’aire de services suivante de la Riviera Française.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en Provence
Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49) :
- 2 nuits, du mardi 7 au jeudi 9 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Ouest (n°50).
Échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (n°58) :
- 3 nuits, du mardi 7 au vendredi 10 avril, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Menton (n°59).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic