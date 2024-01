« Selon vous, à quoi ressemblera la mobilité de demain ? ». C’est ainsi qu’interroge la carte de vœux 2024 VINCI Autoroutes. A travers une animation, découvrez l’évolution des déplacements à travers les siècles, depuis la marche à pied jusqu’à l’avion, en passant par l’avènement du train grâce à la révolution industrielle. La route, quant à elle, désenclave les territoires depuis les années 50 et rend progressivement possible la mobilité pour tous.



« En France aujourd'hui, 90% des distances sont parcourues sur la route. Et demain ? La mobilité routière sera électrique, partagée et sobre. Chez VINCI Autoroutes c'est notre vœu et notre engagement, pour 2024 et les décennies à venir : une mobilité responsable, décarbonée, pour tous.