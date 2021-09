Départs en vacances : des cabines bébés pour une pause sereine sur autoroute

L’heure des vacances a sonné ! Si vous êtes parents de jeunes enfants, les longs trajets d’été peuvent être parfois source de stress. Pourrai-je m’arrêter pour le faire manger ? Y’aura-t-il une solution pour le changer lors de ma pause sur autoroute ? Nous avons pensé à tout ! Avant de prendre la route, consulter la liste de nos étapes #BienArriver. Sur 24 aires de notre réseau, les vendredis et samedis de juillet et août, nous mettons à votre disposition des cabines bébés où vous pourrez changer tranquillement votre enfant lors de votre pause.



Plus besoin de vous installer à l’arrière de la voiture avec une serviette ! Lorsque vous arrivez sur nos aires, adressez-vous à nos équipiers reconnaissables grâce à leur polo blanc #BienArriver. Ils vous dirigeront vers nos cabines, des maisonnettes en bois, où vous trouverez tout le confort pour vous occuper de votre bébé. Profitez d’une table à langer, d’un matelas et de protections en papier. Vous pouvez utiliser cet espace sans crainte ! Nos cabines bébés sont soigneusement nettoyées et désinfectées après chaque passage. Vous souhaitez faire manger votre enfant durant votre pause ? Profitez aussi de nos espaces pique-nique avant de reprendre sereinement votre trajet.



Bonnes vacances !