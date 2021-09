Cet été, pique-niquez sur nos aires d'autoroute en toute sécurité !

Pour accéder aux espaces pique-nique, cet été, sur nos aires d’autoroute, rien de plus simple ! Adressez-vous aux Equipiers VINCI Autoroutes. Vous les reconnaitrez facilement avec leur polo bleu et blanc #BienArriver et leur sourire. Une fois arrivé sur l’aire, nos équipiers vous guideront vers une table de pique-nique. Elles ont été disposées à plus d’1 mètre d’intervalle pour respecter les mesures sanitaires en vigueur. Du gel hydroalcoolique et des nappes en papier sont à votre disposition avant d’accéder à votre lieu de repas. En cette période particulière, nous appliquons les gestes barrières et mettons tout en œuvre pour vous assurer une pause sereine ! Nos tables de pique-nique sont nettoyées après chaque utilisation pour vous permettre de vous y installer en toute tranquillité. Vous souhaitez jeter votre masque ou vos gants ? Des poubelles spécifiques ont été mises en place pour une collecte respectueuse de l’environnement. Tout l’été, nous sommes mobilisés pour faire de votre pause un moment agréable et privilégié accompagnés des cigales !