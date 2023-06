Considéré par certains comme le plus grand héro Comics de tous les temps, le célèbre personnage de fiction Batman sera présent sur vos aires d’autoroute cet été. Retrouvez la mythique Batmobile accompagnée d’un personnage en chair et en os pour des séances photos, entre 10 heures et 16 heures, sur 3 aires de services de votre trajet cet été :

Vendredi 4 août

A10 – Aire de Poitou Charentes Sud

Vendredi 11 août

A9 – Aire de Montpellier Fabrègues Nord

Vendredi 18 août

A7 – Aire de Portes les Valences Est



De animations sportives autour du super-héros vous seront également proposées sur 6 aires de notre réseau. Venez relever les défis sportifs (défis Agilité/ défis Endurance/ défis Précision) au côté de Batman et repartez avec un diplôme et un goodies à l’effigie de l’homme chauve-souris (animations proposées entre 11 heures et 18 heures).

Vendredi 21 juillet

A9 – Aire d’Ambrussum Sud

Mercredi 26 juillet

A64 – Aire des Pyrénées

Vendredi 28 juillet

A61 – Aire de Port Lauragais Sud

Mercredi 9 août

A62 – Aire des Terres des Graves Sud

Vendredi 11 août

A62 – Aire d’Agen Porte d’Aquitaine

Vendredi 18 août