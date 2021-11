Vous habitez Strasbourg ou vous êtes de passage dans la capitale alsacienne ce week-end ? Ne manquez pas « L’autoroute est à vous » les 13 et 14 novembre 2021. Lors de deux journées exceptionnelles, venez découvrir l’A355 dont les travaux touchent à leur fin. Cette nouvelle autoroute, longue de 24 kilomètres, permettra de contourner Strasbourg par l’ouest et fluidifiera, à terme, le trafic au quotidien. Profitez de ces deux journées portes ouvertes pour découvrir de façon inattendue et exclusive cette toute nouvelle infrastructure !



Cet événement entièrement gratuit vous permettra de fouler, en avant-première, le bitume de ce nouveau tracé, tout en profitant d’animations pédagogiques et ludiques pour toute la famille.