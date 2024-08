Offrez-vous une pause « lecture » sur l’aire Marcel Pagnol

Organisée pour la 6e année consécutive, l’opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » a pour objectif de promouvoir le goût de la lecture sur la route des vacances et de favoriser des pauses plus réparatrices durant les longs trajets d’été. Le 14 août, sur l’aire de Marcel Pagnol, les enfants pourront également bénéficier de séances de lecture à voix haute avec les bénévoles de l’association Lire et faire lire, partenaire de la Fondation VINCI Autoroutes depuis 7 ans. Inaugurée le 16 mai sur l’autoroute A52, l’aire Marcel Pagnol propose un véritable parcours rendant hommage à l’écrivain-cinéaste provençal. Personnages de films, affiches de cinéma, répliques mythiques (« Tu me fends le cœur ! ») et même partie pétanque… Plongez en « Pagnolie » lors de votre pause sur l’A52 !