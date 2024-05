Vous voyagez sur l’autoroute à l'occasion des longs week-ends de mai ? Faites une pause sur l’une des 12 aires de services animées des autoroutes A9 et A61 (lien vers la carte). Du vendredi 3 au dimanche 12 mai 2024, des dégustations des produits emblématiques de la marque "Sud de France – L’Occitanie" vous attendent. Tapenade, brandade de Nîmes, zézettes de Sète, pâtes de fruits, nougats, chocolats, limonades artisanales… : salé ou sucré, il y en aura pour tous les goûts ! Des animateurs seront présents pour vous faire découvrir les saveurs et l’histoire de ces produits emblématiques de la région.



Depuis 18 ans, la marque "Sud de France – l’Occitanie" fait rayonner les produits, les producteurs et les savoir-faire régionaux bien au-delà des frontières de l’Occitanie et contribue ainsi à la notoriété et à l’attractivité de la région. Choisir "Sud de France – l’Occitanie", c’est consommer local et soutenir l’économie régionale !