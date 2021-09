« Disons-leur Merci ! » : Vos plus beaux messages enfin dévoilés !

Plusieurs de ces messages ont été relayés sur l’antenne du 107.7 Radio VINCI Autoroutes. Romain a par exemple salué le travail des pompiers, des ambulanciers, des policiers et des gendarmes qui ont été sur le pont tout au long de cette crise. Felix, de son côté, a rendu hommage aux soignants de France et autres métiers pour leur force durant cette période difficile et éprouvante. Dans son message, Christophe a tenu à saluer les routiers et tous ceux qui ont donné de leur temps pendant ce confinement. Toujours à propos des routiers, Valérie a rendu hommage au courage inestimable de ceux qui ont su mettre de côté leur vie de famille pour que tout le monde puisse manger. Enfin Quentin a pensé à remercier l’ensemble du personnel de l’autoroute (patrouilleurs, régulateurs, journalistes du 107.7 etc.) pour leur action durant cette période.



Un bel hommage à tous ces « héros du quotidien » !