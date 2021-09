Profitez de votre pause cet été pour découvrir toutes les nouveautés Ulys !

Vous partez en vacances ? Profitez de votre pause sur autoroute pour découvrir toutes les nouveautés Ulys. Jusqu’au 22 août, les vendredis et samedis, arrêtez-vous sur l’une des 10 aires participant à l’opération (voir liste ci-dessous) et partez à la rencontre des équipes Ulys qui se feront un plaisir de vous accueillir. Vous les reconnaîtrez facilement grâce à leur triporteur orange et blanc aux couleurs d’Ulys ! Lors de cette opération, vous aurez d’abord la possibilité de vous procurer le badge télépéage Ulys Bluetooth.



Pratique, le badge est activable en quelques minutes, directement depuis votre smartphone grâce à la technologie Bluetooth. Finis les délais d’expédition et d’activation ! Après votre pause, vous pourrez reprendre votre route et utiliser votre badge lors de votre prochain voyage.



Profitez également de ce moment pour vous tenir au courant des autres nouveautés ! Vous êtes abonné Ulys ? Bénéficiez du Club Avantages Ulys Team et profitez de nombreux avantages concernant l’entretien de votre véhicule, la restauration lors de vos pauses ou l’accès à certains parcs de loisirs et cinémas. Restés également informés des dernières nouveautés de l’application Ulys pour bien préparer votre voyage, suivre l’info trafic et écouter des podcasts avec vos enfants.



Passez un bel été avec Ulys !